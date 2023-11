O governador Eduardo Leite sancionou as leis que reajustam em 12,36% os salários de servidores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Justiça Militar (TJM), Ministério Público (MP), da Defensoria Pública do Estado e da Assembleia Legislativa.