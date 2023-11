Por mais tensa que tenha sido a campanha na Argentina, com o presidente eleito Javier Milei insultando o presidente Lula, o Brasil não precisa entrar em pânico com a vitória do libertário. Uma coisa é o Milei da campanha, sem travas, insultando quem não reza pela sua cartilha e classificando de comunistas todos os que têm simpatia pelo Estado forte ou expressam preocupação com o social. Ofendeu o Papa, chamou Lula de ladrão, comunista furioso e ex-presidiário, disse que não quer negociar com comunistas e colocou China e Brasil no mesmo saco.