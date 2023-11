O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na terça-feira (21) que há "confusões" na América do Sul. A declaração vem dois dias depois do ultradireitista Javier Milei ser eleito presidente da Argentina. Na formatura de novos diplomatas, em Brasília, o petista afirmou que é necessário saber conviver com adversidades, e que os presidentes dos países não precisam ser amigos.