Para entender os desafios que esperam Javier Milei como presidente da Argentina, GZH montou um pequeno dicionário das palavras que marcaram a eleição e que serão chave no seu governo. Há mais nomes próprios que mereceriam figurar nessa lista, mas a opção foi usar os que têm relação com o Brasil em geral e com o Rio Grande do Sul em particular. Confira: