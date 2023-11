Os adversários sustentam que o namoro do presidente eleito Javier Milei com a atriz, comediante, cantora e dançarina Fátima Flórez, 42 anos, foi um truque para torná-lo mais popular na eleição. Os dois estão juntos desde julho e se declaram “almas gêmeas”. A história do namoro vem sendo reprisada nos meios de comunicação da Argentina depois que Milei venceu a eleição, acompanhada de várias perguntas: Fátima terá o papel de primeira-dama? Vai morar na residência de Olivos? Seguirá a carreira de atriz?