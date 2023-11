Ao longo de toda a segunda-feira (20), o Hotel Libertador, na Avenida Córdoba, em Buenos Aires, virou um entra e sai de aliados do presidente eleito Javier Milei. Entre eles, alguns dos futuros ministros, como a deputada Diana Mondino, futura chanceler, presidente da Câmara dos Deputados ou algum outro cargo importante na estrutura do governo, por ser da máxima confiança de Milei. Logo cedo, Diana postou foto do café da manhã com o presidente eleito e escreveu: “Trabalhando para diminuir o tamanho do Estado e eliminar impostos”.