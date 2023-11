Eduardo Marty é quase um conhecido dos gaúchos: tem milhagem em participações no Fórum da Liberdade, realizado todos os anos em Porto Alegre. Esse economista de 70 anos que defende ideias liberais desde a adolescência está satisfeito com a eleição de Javier Milei, mesmo reconhecendo que ele é um "recém-chegado" ao círculo e não é um liberal "perfeito" e "ortodoxo". Mas o vê como um homem "valente", que vai aplicar suas ideias, inclusive a extinção do Banco Central e a dolarização. À coluna, Marty relatou que já viajou com Milei, que lhe contou ter sido expulso de casa pelo pai aos 16 anos - com quem aparentemente se reconciliou publicamente no domingo de sua eleição. Agora, disse estar preparando as bases de uma reforma educacional na Argentina para se implementada pelo governo de Milei. Neste mês, Marty volta a Porto Alegre, em tese para um evento fechado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE).