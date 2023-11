Quem não lembra do Efeito Orloff, aquele do "eu sou você amanhã", quando se dizia que o Brasil passaria pelos perrengues que a Argentina passava? Pois a campanha eleitoral deste ano inverteu o sinal: os candidatos Sergio Massa e Javier Milei usam as figuras do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro para dizer que a Argentina de amanhã pode passar pelos problemas que o Brasil passou.