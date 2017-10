A sessão do Supremo Tribunal Federal corria monótona nesta quinta-feira, com a discussão de um tema de interesse restrito (uma emenda à Constituição do Ceará que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios), quando um bate-boca entre os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso acordou os telespectadores da TV Justiça e logo se esparramou pelas redes sociais. O episódio seria mais um dos tantos já protagonizados por Gilmar, não fosse por um detalhe: Barroso deixou de lado a pose de lorde inglês e expressou o que outros colegas podem até pensar, mas não dizem para evitar barraco.

– Não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Vossa Excelência muda a jurisprudência de acordo com o réu. Isso não é Estado de Direito, isso é estado de compadrio. Juiz não pode ter correligionário.

– É mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada que ver com o Tribunal de Contas do Ceará. Vossa Excelência está queixoso porque perdeu o caso dos precatórios e está ocupando tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência deveria ouvir a última música do Chico Buarque: “A raiva é filha do medo e mãe da covardia”. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisas contra alguém, sempre com ódio de alguém, com raiva de alguém.