Mesmo passado mais de um mês das eleições da Venezuela, as ações e falas, tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, continuam, como classificou o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan em entrevista à coluna no mês passado, “pisando em ovos”.