E as atas eleitorais da Venezuela, hein?

Lá se vão 27 dias da eleição de fachada venezuelana e nada das atas eleitorais. Aliás, alguém, além do presidente Lula, acreditava que Nicolás Maduro iria apresentar os comprovantes? Pois é, no próximo dia 28, completa-se um mês e, como opinou a coluna em 31 de julho, tudo ficará como está. Sem atas, sem novas cobranças e um silêncio sepulcral oriundo do Planalto sobre o tema.