Às vésperas do aniversário de um ano do massacre em Israel, Netanyahu desvia o foco para a fronteira com o Líbano

Logo após os atentados em Israel, em outubro do ano passado, ouvi muito, naqueles dias no Oriente Médio, como enviado do Grupo RBS para cobrir a guerra, sobre a "teoria do ensanduichamento". Para muitos, o massacre do Hamas nas franjas da Faixa de Gaza, dentro do território israelense, seria apenas o ponto inicial de um operação mais complexa, que incluiria, pela fronteira Norte, o avanço do Hezbollah, e um levante das massas palestinas da Cisjordânia. Assim, o território que conhecemos como Israel seria "ensanduichado" por todos os lados - espremido, sob o terror, contra o Mar Mediterrâneo.