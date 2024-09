No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe a advogada e professora de Relações Internacionais da ESPM-Sul, Eveline Brigido, e o colunista do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, para debater o novo momento da guerra no Oriente Médio após ataques ao Hezbollah por meio de pagers e walkie-talkies.