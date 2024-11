Que a torcida do Grêmio é especular, todo mudo já sabe. Nesta semana, inclusive, saiu uma pesquisa da DataFolha que coloca o Grêmio como a quinta maior torcida do Brasil, junto com o Vasco da Gama. Somos o único clube fora do eixo no top 5 brasileiro, composto por Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tudo bem que nem precisava de uma pesquisa pra saber disso, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. Somos a verdadeira maior e melhor torcida do sul do país!