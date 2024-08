Provas do Concurso Nacional Unificado serão reaproveitadas porque nenhum envelope foi violado, diz governo

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como Enem dos Concursos, será realizado no domingo (18) com as mesmas provas que seriam aplicadas em maio. Na ocasião, a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul fez com que o governo adiasse o evento. Como a decisão foi tomada apenas dois dias antes da data original, a maioria dos lotes já havia sido transportada para os centros de distribuição dos Estados. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta quinta-feira (15) que os envelopes foram conferidos individualmente e não houve vazamento.