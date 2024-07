Governo Leite e prefeituras terão perda de arrecadação da enchente compensada pela União, garante Pimenta

O ministro da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, garantiu nesta terça-feira (9) que o governo federal irá recompor o orçamento do governo do Estado e das prefeituras pela queda de arrecadação ocasionada após a enchente de maio. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, Pimenta disse que será calculada a média entre a expectativa de arrecadação do primeiro semestre e o que de fato entrou nos cofres públicos no período.