A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta terça-feira (28) o regime de urgência de um projeto que isenta os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul do pagamento das contas de água e luz. O projeto foi apresentado pela deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS). Houve acordo entre os líderes partidários para que o rito de tramitação seja acelerado.