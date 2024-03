Os recados do Congresso ao Supremo Tribunal Federal (STF) chegaram em alto e bom som. Na decisão que autorizou a prisão dos três suspeitos de planejar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco, o ministro Alexandre de Moraes teve cuidado para não comprar mais uma briga desnecessária com o Legislativo. Seguindo recomendação da Procuradoria-Geral da República (PGR), negou o pedido da Polícia Federal (PF) para fazer buscas no gabinete de um dos presos, o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ).