Uma operação conjunta da Procuradoria Geral da República (PGR), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Federal (PF) prendeu neste domingo (24) três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018: Chiquinho Brazão, deputado pelo União Brasil, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e o delegado Rivaldo Pereira, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eles negam o crime.