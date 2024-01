Ao vetar parte das regras que estabeleceram um calendário para o pagamento de emendas parlamentares, o presidente Lula aumenta a lista dos confrontos que devem ser travados com o Congresso já no começo do ano. O veto mexe em um ponto sensível, e amplia o desgaste já provocado pela Medida Provisória (MP) que muda as regras sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia — desfazendo o que os parlamentares decidiram por ampla maioria.