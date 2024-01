O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, estabelecendo as diretrizes para a execução do Orçamento deste ano. Publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (2), a LDO define as bases gerais, incluindo a estimativa de arrecadação e limites para gastos públicos.