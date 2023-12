O debate excessivamente ideológico, as frequentes crises e a falta de coragem da classe política perpetuaram no Brasil um sentimento de vale-tudo pela hipocrisia. Pode-se fazer qualquer coisa, às vezes à luz do dia. Mas colocar em debate é pecado. Regulamentar, então, é crime. Estou falando de uma infinidade de temas, desde a produtividade em terras indígenas até o cigarro eletrônico. É claro que há campos minados intransponíveis, mas uma sociedade não permitir ser paralisada em qualquer questão controversa.