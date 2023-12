A Câmara dos Deputados aprovou, em sessão que iniciou nesta quinta-feira (21) e terminou na madrugada de sexta, o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online — as chamadas "bets". O texto tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina a partilha da arrecadação, entre outros pontos. Agora, o projeto segue para sanção presidencial.