Representantes da construção civil, um dos setores mais afetados pela Medida Provisória (MP) da reoneração da folha de pagamento, levarão ao governo as incertezas que o tema provocou entre as empresas na abertura de um ano de grande expectativa de retomada. Os planos para 2024 se basearam em um cenário de prorrogação do programa de redução de contribuição previdenciária nos mesmos moldes dos últimos anos.