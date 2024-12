PIB surpreende outra vez: o ruim é que está bom

Surpresa, outra vez? A capacidade de antecipar os movimentos da economia já está ficando constrangedora. Mas sim, outra vez: o crescimento de 0,9% da atividade econômica no terceiro trimestre ficou novamente acima da expectativa.

Como assim? Em setembro, o Banco Central (BC) voltou a elevar o juro básico com objetivo de frear atividade econômica - o que significa desacelerar o crescimento do PIB - para tentar controlar a inflação. Então, se segue aumentando, "é ruim".

— Com a atividade rodando nessa velocidade e com a deterioração das expectativas, parece que o mercado irá migrar rapidamente para uma projeção de alta de 100 pontos base (ou 1 ponto percentual) para a Selic já em dezembro — avalia André Perfeito, que até a véspera mantinha a expectativa de elevação de "apenas" 0,75 ponto percentual.

Nos manuais de economia, elevar o juro serve exatamente para reduzir a atividade econômica. O efeito esperado costuma ocorrer em um período de seis a nove meses. Como a retomada do ciclo de alta no Brasil começou em setembro, só deve começar a impactar a velocidade lá por março. E é bom lembrar que o começo foi moderado, com alta de 0,25 ponto percentual.