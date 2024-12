PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre, acima do esperado

Mesmo com leve desaceleração, a atividade econômica do Brasil registrou mais um fechamento no azul em 2024. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o acumulado dos três meses imediatamente anteriores. O resultado veio pouco acima do esperado pelo mercado, que fazia projeções em torno de 0,8%.