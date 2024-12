Economia do RS volta a avançar após um mês de interrupção da recuperação pós-enchente

Depois de ter interrompido a recuperação mensal pós-enchente, a atividade econômica gaúcha voltou a crescer em setembro. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul ( IBCRRS ), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB , subiu 0,63% na comparação com agosto. O patamar de 143,37 pontos, porém, ainda fica abaixo de julho.

Em setembro, a produção industrial no Rio Grande do Sul cresceu 1,9% na comparação com o mês anterior, na série com ajuste sazonal, após ter recuado 2,8% em agosto. No mês também, o volume de vendas do comércio varejista gaúcho avançou 0,9%. Para fechar, o setor de serviços cresceu 1,9% frente a agosto.