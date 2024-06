O pagamento de R$ 2 mil por família com recursos do SOS Rio Grande do Sul será submetido a auditoria. Os recursos têm origem privada, porque vêm de doações para o Pix oficial (chave CNPJ 92.958.800/0001-38). Conforme informações do Piratini, já foram distribuídos R$ 20,5 milhões a cerca de 10 mil famílias.