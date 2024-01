A chanceler da Argentina, Diana Mondino, reuniu-se diretamente com a representante diplomática de Taiwan, Miao-hung Hsie (também chamada de Florencia Hsie no país). Em reação, a embaixada da China na Argentina publicou uma nota duríssima: "Taiwan é uma parte inalienável do território da China, e a questão de Taiwan é completamente um assunto interno da China" (veja o post abaixo).