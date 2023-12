A jornalista que assina esta coluna precisa confessar: apesar de ter acompanhado de perto a ressignificação do potencial de reservas de petróleo na Bacia de Pelotas, não imaginava um resultado do leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta quarta-feira (13) tão importante para o Rio Grande do Sul.