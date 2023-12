Será em meio à dificuldade de avanço na COP28 e à polêmica sobre a entrada do Brasil na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realiza, na quarta-feira (13), o leilão de exploração e produção que terá a maior quantidade de áreas próximas à costa do Rio Grande do Sul.