Era só o que faltava. A pantomima da invasão da Guiana pela Venezuela ganhou o temido episódio que pode transformar a ameaça de invasão com finalidade política em algo mais sério. A desaparição de um helicóptero - até onde se sabe, por mau tempo - do país agredido por um plebiscito e um mapa é sinal do risco embutido na farsa acionada por uma velha conhecida do Brasil, a "maldição do petróleo".