A jornalista e escritora Thalita Rebouças e o psicólogo Renato Caminha autografam o livro Falando Sério sobre Adolescência na Feira do Livro de Porto Alegre nesta sexta-feira (15). Pela manhã, em entrevista ao Timeline, da Rádio Gaúcha, eles falaram sobre os desafios dessa fase da vida, como o uso de celulares nas escolas, o tempo nas redes sociais e a importância do cuidado com a saúde mental.