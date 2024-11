Sonho acalentado há 14 anos por Luís Augusto Fischer, "História da Literatura no Rio Grande do Sul" é lançada em seis volumes

Ao longo de 14 anos, Luís Augusto Fischer alimentou uma ideia ambiciosa, mas coerente com sua trajetória de professor de literatura notório por seus estudos: lançar uma vasta obra sobre a história da literatura no Rio Grande do Sul, desde os primórdios até os dias atuais, com artigos de diversos autores, cada um deles versando sobre um tema. Foi uma organização comparável à de coordenar alunos em sala de aula, missão que assume há quase 40 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).