O Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais importantes do país, anunciou na noite desta segunda-feira (11) os dois nomes vencedores: a gaúcha Eliane Marques na categoria de melhor romance de estreia com Louças de Família (Autêntica Contemporânea, 2023), e a escritora baiana Lucyani Aparecida, que ganhou na categoria de melhor romance do ano com Mata Doce (Companhia das Letras, 2023).