Após o anúncio da vitória do sim no plebiscito venezuelano para a anexação da região de Essequibo, que pertence a Guiana, no domingo, 3, a grande pergunta é o que vem depois. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ressaltou que a vitória representa "o primeiro passo" para que a Venezuela lute pelo território que considera seu. Apesar do alerta ligado na América do Sul para a possibilidade de um conflito armado entre Caracas e Georgetown, analistas avaliam que o movimento de Maduro foi feito para reforçar o nacionalismo venezuelano, desviando a atenção do público da crise política e econômica do país com a proximidade das eleições.