Projeto de R$ 5,2 bi pode tornar RS referência de transição energética, não só de desastre ambiental

Não é só como referência de tragédia ambiental que o Rio Grande do Sul pode marcar a transição energética. No extremo sul do Estado, está nascendo uma resposta para a contribuição do Brasil para a redução nas emissões de gases de efeito estufa (GEE). A Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) se prepara se tornar uma biorrefinaria com 100% de matérias-primas renováveis, que tem no seu planejamento inclusive o combustível sustentável de aviação citado no documento brasileiro da NDC (Nationally Determined Contribution, ou Contribuição Nacionalmente Determinada) apresentado nesta quarta-feira (13) em Baku.