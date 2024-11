Refinaria de Rio Grande assina contrato que abre caminho a projeto de R$ 5,2 bi

Depois do teste em que processou 100% de óleo de soja em escala industrial, a Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) assinou contrato de licenciamento com a dinamarquesa Topsoe para fornecimento da tecnologia para a produção de combustíveis 100% renováveis. É parte de um processo que prevê investimento de US$ 900 milhões (R$ 5,2 bilhões ao câmbio atual).