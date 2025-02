Trump confirma tarifas para próxima semana, e dólar sobe ao maior valor em quase um mês

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A pressão sobre o câmbio nos últimos dias estava associada a agendas internas, mas a desta quinta-feira (27) veio do Exterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou tarifas de 25% sobre importações de México e Canadá e de 10% adicionais sobre a China a partir de terça-feira (4), e o dólar subiu 0,45%, para R$ 5,828 .

É bom lembrar que a elevação de tarifas a produtos que chegam aos EUA tem potencial de gerar aumento de inflação . Com preços em alta, o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) terá de adotar mais cautela na redução do juro , o que atrai mais investidores ao país e fortalece o dólar.

Ainda que a maior pressão sobre a moeda americana nesta quinta-feira seja atribuída ao anúncio de Trump, o cenário interno também teve sua dose de participação. A taxa de desemprego, mesmo que tenha subido, veio abaixo do esperado pelo mercado, indicando que o mercado de trabalho segue aquecido, mantendo a preocupação com a inflação e desvalorização do real.