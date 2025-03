Empresa que une tecnologia e serviços imobiliários escolhe Porto Alegre para projeto-piloto

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A empresa Loft , especializada em uso de tecnologia aplicada na compra e venda de imóveis, escolheu Porto Alegre para lançar novo recurso em sua plataforma . A empresa roda na Capital, desde a metade de fevereiro, os primeiros testes de intermediação de financiamentos da Caixa Econômica Federal dentro do programa Nano Digital.

Antes, os clientes da companhia não conseguiam comparar, em uma única tela, taxas da Caixa e de bancos privados na plataforma da Loft . As imobiliárias parceiras no projeto-piloto são a Foxter e a Auxiliadora Predial .

Esse "ensaio" pega apenas alguns bairros de Porto Alegre em um primeiro momento, mas o serviço deverá estar disponível em toda a Capital até o fim do primeiro semestre. A Loft estima espraiar a novidade para toda região Sul até o fim do terceiro trimestre e atingir todo o Brasil até o final do ano.