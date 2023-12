Chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud ) desde 2017, com mandato para seguir até 2025, o alemão Achim Steiner nasceu em... Carazinho, onde viveu seus primeiros oito anos de vida. Viveria ainda mais dois em Porto Alegre após deixar a cidade do norte gaúcho. Seus pais vieram da Alemanha para o Rio Grande do Sul, onde passaram uma década, desenvolvendo grãos para a indústria cervejeira. Steiner trabalhou na União Internacional para a Conservação da Natureza, além de ser diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), até assumir a liderança do Pnud. Steiner esteve no Brasil e se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Em entrevista exclusiva à coluna, traçou os próximos passos da Agenda 2030 da ONU e de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).