A Fundação Dom Cabral (FDC) é uma escola de negócios que, ao longo de 47 anos de atuação, tornou-se referência nacional e internacional. Recebe a cada ano cerca de 27 mil executivos em seus programas. No Rio Grande do Sul, atua há 25 anos em parceria com a Cedem, associada responsável por representar a FDC no Estado. Foi para marcar essa data que o presidente-executivo da fundação, Antonio Batista da Silva Junior, esteve em Porto Alegre, quando afirmou à coluna que o novo ciclo da organização prepara executivos tanto para proporcionar resultado aos acionistas quanto se tornar um agente de bem-estar social, entregando diversidade, inclusão e sustentabilidade. Desta vez, quem diz isso não é um representante de uma corrente alternativa, mas o líder de uma instituição que faz parte da coluna vertebral do universo corporativo nacional.