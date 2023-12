Pela terceira vez seguida, o resultado do PIB do Brasil foi inesperado. Desta vez, não foi uma grande alta - variação positiva de mero 0,1% - mas o simples fato de a variação do terceiro trimestre não ter vindo com sinal negativo embutiu grande surpresa. Havia expectativa de recuo entre 0,2% e 0,3% no período entre julho e setembro.