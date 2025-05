Afinal, por que a escolha do nome do Papa é tão importante 

Assim como Francesco avisou da opção por simplicidade, Leão XIV evoca a doutrina social da Igreja Católica. Vatican News / Reprodução

Assim como o currículo, foi a escolha do nome pontifício que ajudou a traduzir o perfil do cardeal Robert Francis Prevost como Leão XIV. O mais recente papa que havia optado por esse nome é associado à diplomacia e à conciliação, além de ser conhecido por lançar as bases da doutrina social da Igreja Católica.

Nomes de papa têm significado. O mais antigo, como se sabe, é Pedro, que dá nome à basílica e à praça que ficam no coração do catolicismo. É considerado o primeiro papa, mas não se chamava assim.

O apóstolo, ao ser chamado por Jesus, tinha nome de Simão. Conforme o Evangelho, mudou depois de ouvir: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja". Há um símbolo nessa tradição.

Ao escolher o nome, o Papa também define com vai atuar como líder da Santa Sé. Não foi por falta de opção que Jorge Bergoglio quis se chamar Francisco. É o nome do santo conhecido por sua opção de vida simples, acolher os pobres, chamar todos de irmãos e, no extremo, até questionar a riqueza da Igreja Católica.

Ao informar que se chamaria Leão XIV, Robert Prevost aponta o tom que vai dar a seu pontificado. Se o Leão mais recente não tivesse sido um claro reformador, sua escolha teria sido outra. Se não tivesse sido conciliador, também.

Sapatos pretos

E ao se apresentar ao mundo como Leão XIV, o novo papa usou mozeta (capa curta vermelha) e, por cima, estola com bordados dourados – peças que Francisco preferiu não vestir. Mas quando as imagens internas foram liberadas, é possível ver que os sapatos são pretos. Prevost declinou do par de couro vermelho que estava à disposição. E fez o mesmo na primeira missa de seu papado.

