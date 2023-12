A três semanas do final do ano, o mercado financeiro segue corrigindo projeções cruciais sobre a economia de 2023. Depois da terceira surpresa seguida com o PIB, a estimativa da maioria das cerca de cem instituições financeiras e consultorias econômicas consultadas para elaboração do boletim Focus, do Banco Central (BC), voltou a subir de 2,84% para 2,92%.