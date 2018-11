Reestruturação empresarial "Queremos distribuir a dívida no tempo para não sufocar o negócio", diz novo CEO da Paquetá Com pendências equivalentes a sete vezes a geração de caixa, gigante de R$ 2 bilhões enxugou lojas, redefiniu franquias, renegociou com fornecedores e vai vender ativos não operacionais