Analistas atribuíram a alta à combinação entre o resultado acima do esperado no setor de serviços nos EUA – atividade forte favoreceria futuras altas no juro – e especulações em torno do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uma nota no jornal O Globo antecipou informações do perfil de Meirelles que será publicado na revista Piauí. Informa que ele recebeu R$ 180 milhões da holding J&F, dona da JBS, entre 2012 e 2016 – antes de integrar o governo Temer. Uma de suas atribuições foi a montagem do banco Original, digital.