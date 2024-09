Se Cristaldo não é tema de debate na sua roda de gremistas, vocês não vêm acompanhando o Grêmio nos últimos meses. O argentino, contratado a peso de ouro no ano passado, poderia ser um titular incontestável no time de Renato Portaluppi. Mas não é bem assim. A um passo de fechar 100 jogos com a camisa tricolor, ele divide opiniões.