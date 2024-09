Adversário do Grêmio no próximo final de semana, o Flamengo tem lidado uma série de lesões. O mais novo integrante do departamento médico é Luiz Araújo, que marcou os dois gols rubro-negros na vitória sobre o Tricolor, no primeiro turno do Brasileirão. Ele teve diagnosticada uma fratura na cartilagem do joelho direito e poderá ficar até dois meses afastado dos gramados. Apenas para o ataque, o técnico Tite agora tem quatro desfalques de peso.