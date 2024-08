Ainda que o Grêmio tenha conseguido vencer o Fluminense para abrir vantagem no confronto de oitavas de final da Libertadores, a escalação de Renato Portaluppi para a volta, no Maracanã, gera discussão em razão dos pedidos para utilização de Monsalve entre os 11. O Desenho Tático de Zero Hora projeta as opções para o colombiano ser titular no Tricolor.